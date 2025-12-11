Polit-Beben im Burgenland: Norbert Hofer denkt über Rückzug nach

FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer denkt über einen Rückzug aus der Landespolitik nach. Der ehemalige FPÖ-Bundesparteiobmann, Bundespräsidentschaftskandidat und jetzige Klubchef im Landtag erklärte am Donnerstag gegenüber der APA, dass er bis Jahresende über seine politische Zukunft entscheiden wolle.

„Ich habe es noch nicht entschieden, aber ich denke ernsthaft darüber nach“, sagte Hofer. Es gebe mehrere Angebote aus der Privatwirtschaft. Sollte er wechseln, werde er „jedenfalls immer politisch aktiv sein“ und die Freiheitlichen weiterhin unterstützen.

Ich bin ein Mensch, der immer Herausforderungen braucht. von Norbert Hofer FPÖ-Klubobmann Burgenland

Hofer zeigte sich unzufrieden mit der aktuellen Politik im Burgenland: „Wenn Rot-Grün so weitermachen, ist das Land kaputt. Ich kann mir das nicht länger anschauen“, sagte er. Er sei jemand, „der etwas verändern möchte“ – als Klubobmann sei es ihm aber gesetzlich untersagt, gleichzeitig in der Wirtschaft tätig zu sein. „Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich bin ein Mensch, der immer Herausforderungen braucht“, so Hofer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT FPÖ-Politiker Norbert Hofer erwägt, sich aus der burgenländischen Landespolitik zurückzuziehen. Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen.

Zur Person: Norbert Hofer Norbert Gerwald Hofer ist österreichischer Politiker (FPÖ), ehemaliger FPÖ-Bundesparteiobmann und seit 6. Februar 2025 Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag. Geboren: 2. März 1971, Vorau (Stmk.)

2. März 1971, Vorau (Stmk.) Wohnort: Pinkafeld (Bgld.)

Pinkafeld (Bgld.) Partei/Funktionen: FPÖ; Bundesparteiobmann 2019–2021; Landesparteiobmann FPÖ Burgenland 3–10/2020; Dritter Nationalratspräsident 2013–2017, 2019–2024; Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 2017–2019; seit 6. 2. 2025 Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag (Klubobmann)

FPÖ; Bundesparteiobmann 2019–2021; Landesparteiobmann FPÖ Burgenland 3–10/2020; Dritter Nationalratspräsident 2013–2017, 2019–2024; Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 2017–2019; seit 6. 2. 2025 Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag (Klubobmann) Mandate: Nationalrat 2006–2017, 2019–5. 2. 2025

Nationalrat 2006–2017, 2019–5. 2. 2025 Kandidaturen: Bundespräsidentenwahl 2016 (FPÖ-Kandidat); Spitzenkandidat FPÖ bei der Nationalratswahl 2019; Spitzenkandidat FPÖ Burgenland 2025

Bundespräsidentenwahl 2016 (FPÖ-Kandidat); Spitzenkandidat FPÖ bei der Nationalratswahl 2019; Spitzenkandidat FPÖ Burgenland 2025 Ausbildung/Beruf: HTBLA Eisenstadt (Flugtechnik); 1991–1994 Lauda Air Engineering (Bord-/Systemingenieur); Verwaltungsschule Bgld. (Dienstprüfung)

HTBLA Eisenstadt (Flugtechnik); 1991–1994 Lauda Air Engineering (Bord-/Systemingenieur); Verwaltungsschule Bgld. (Dienstprüfung) Besonderes: Paragleitunfall 2003 (inkomplettes Querschnittsyndrom; Gehstocksupport)

Paragleitunfall 2003 (inkomplettes Querschnittsyndrom; Gehstocksupport) Privat: verheiratet; vier Kinder; evangelisch

Die FPÖ habe im Burgenland bei der letzten Nationalratswahl den ersten Platz und bei der Landtagswahl den zweiten Platz erreicht. Nun könne er sich vorstellen, seine Energie künftig in neue berufliche Projekte zu investieren. Sollte Hofer in die Privatwirtschaft wechseln, könnte er sein Amt als Klubobmann nicht weiterführen. Ob er Landtagsabgeordneter bleibt, ist noch offen – ebenso, wer seine Nachfolge antreten könnte.