Würstel, Witz und Wortgefechte: So mischt die ÖVP jetzt Insta & Co. auf

Er verteilt gelbe oder rote Karten, erinnert den politischen Mitbewerber an Fußballregeln und macht sich über vegane Würstel lustig – Bernd Strobl, Klubobmann der ÖVP Burgenland und Bürgermeister von Ollersdorf, bringt frischen – oder zumindest eigenwilligen – Wind in die politische Social-Media-Kommunikation. Und das mit einem Tastenhandy in der Hosentasche.

Denn obwohl Strobl selbst kein Smartphone besitzt, ist er auf Facebook und Instagram präsenter denn je.