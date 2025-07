Der stärkste Zuwachs an Ausländerinnen und Ausländern wurde im Nordburgenland verzeichnet: Die Zahl stieg von 12.791 auf 21.817 – ein Plus von über 70 Prozent. Das entspricht einem Ausländeranteil von 13,16 Prozent an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2025. Zum Vergleich: 2015 lag dieser Wert noch bei 8,33 Prozent.

Auch die Bezirke Neusiedl am See (plus 6,33 Prozentpunkte) und Eisenstadt (Stadt) (plus 10,16 Prozentpunkte) verzeichneten signifikante Steigerungen beim Ausländeranteil. In Neusiedl am See liegt dieser nun bei 15,87 Prozent, in Eisenstadt sogar bei 20,42 Prozent – der höchste Wert im gesamten Burgenland.

Im Südburgenland stieg der Ausländeranteil seit 2015 von 6,3 auf knapp zehn Prozent. Der absolute Zuwachs an ausländischen Staatsangehörigen betrug hier rund 60 Prozent (von 6.121 auf 9.818 Personen).