Insgesamt zogen im letzten Jahr 178.574 Menschen aus dem Ausland nach Österreich, 128.469 wanderten im Gegenzug aus. Ergibt ein Plus von rund 50.000, an dem Wien mit fast 40 Prozent natürlich den größten Anteil hat. 68.168 Menschen kamen aus dem Ausland in die Bundeshauptstadt. Raus aus Wien und Österreich zog es im Gegensatz dazu knapp 48.000 Personen, was ein Plus von fast 20.000 ergab.