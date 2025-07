Österreich würde ohne Zuwanderer schrumpfen

Bei der Frage, wie das Zusammenleben in Österreich funktioniert, gebe es eine "starke Diskrepanz bei der Wahrnehmung", sagt Marik-Lebeck: Bei den in Österreich geborenen Personen gibt es einen Abwärtstrend: 46 Prozent sagen, das Zusammenleben funktioniere schlecht.

Zuhause sprechen 16 Prozent der befragten Migranten vorwiegend Deutsch, in Kontakt mit Freunden tun dies laut der Erhebung 30 Prozent. Der Statistik-Experte merkt dazu an, dass der deutsche Sprachgebrauch bei Afghanen stärker ausgeprägt sei als bei Ukrainern.

Integrationsministerin Plakolm leitet aus dem Jahrbuch zwei Befunde ab. Erstens sieht sie eine "Trendumkehr" bei Migration, "und das ist gut so". Gemeint sind die Asylanträge , die seit Jahren stark sinken. "Das verschafft uns die nötige Luft, die wir brauchen, damit Integration gelingen kann", so Plakolm. Aus diesem Grund habe die Bundesregierung auch den Familiennachzug gestoppt.

Und das sei, die Sprache zu lernen und zu arbeiten, um sich und seine Familie selbst zu erhalten, anstatt von Sozialleistungen zu leben, sowie die Gesetze und Regeln in Österreich einzuhalten. "Wer das nicht tut und stattdessen in einer Parallelgesellschaft lebt, der kann auch nicht Teil unserer Gesellschaft sein."

Am Ende schlägt Plakolm noch versöhnliche Töne an: Kürzlich habe sie ein Pflegeheim besucht, in dem Pflegekräfte von den Philippinen beschäftigt sind. "Sie bringen die Ausbildung und den Fleiß mit und bemühen sich um Sprache und ein gutes Zusammenleben. Solche Personen sind in Österreich herzlich willkommen."