Die Österreicher sorgen sich um die kulturelle Identität des Landes

Es ist noch nicht allzu lange her, da stieß die ÖVP vor dem Hintergrund der vielfältigen Probleme mit Migration mit überschaubarem Erfolg eine Debatte über die österreichische Leitkultur an. Was in der aufgeregten Diskussion weitgehend unter den Tisch fiel, ist, wie die Bevölkerung zu diesem Thema steht: Wie ist die Einstellung zu Begriffen wie "Heimat“ und "Österreich“? Und was sind wichtige gesellschaftliche Werte und Normen?