Krankenhauspersonal aus Drittstaaten: Indische Pflegerinnen in Wien erzählen

Palmenstrände, Teeplantagen, Elefantenschutzgebiete – und große Armut: Das Leben im südindischen Bundesstaat Kerala, wo Rose (26) und Josmy (33) herkommen, ist sehr anders als in Österreich. Vor mittlerweile mehr als drei Monaten haben die zwei jungen Frauen es zurückgelassen und sich in ein Flugzeug nach Wien gesetzt. Hier kümmern sie sich um Kranke.

Sie sind Teilnehmer eines Projekts der Barmherzigen Brüder, die derzeit eine ganze Reihe junger indischer Pflegekräfte in ihre Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen holen. Insgesamt vier von ihnen arbeiten aktuell in Wien, 18 weitere in anderen Bundesländern. Über 40 sollen in diesem Jahr noch folgen, so der Plan.

"Hier kann ich das schaffen"

Die Gründe, warum sie sich angemeldet hat, waren vor allem finanzielle, erzählt Rose: „Mein Gehalt in Indien hat zum Leben kaum gereicht. Ich muss einen Kredit zurückzahlen, den ich für mein Studium aufgenommen habe. Hier kann ich das schaffen.“ Einen Teil ihres nun viel höheren Lohns schickt sie jeden Monat nach Hause, an ihre Eltern und die Schwester. Bei Josmy ist es ähnlich, sie hat einen sechs Jahre alten Sohn und einen Ehemann in Kerala.

Die beiden brauchen das Geld aus Österreich, und Österreich braucht sie. Angesichts von Alterung und schwachen Geburtenraten benötigt das Land bis 2030 ungefähr 51.000 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte, rechnete die Gesundheit Österreich GmbH 2023 vor.