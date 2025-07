Im vergangenen Jahr zogen fast 180.000 Menschen aus dem Ausland nach Österreich. Auch in Niederösterreich machte sich die Zuwanderung bemerkbar. In diesem Bezirk war sie besonders stark.

Tausende Zuwanderer in NÖ: In diesen Bezirk zieht es die meisten Ausländer

Die Bevölkerung in Österreich wächst, und das ausschließlich durch Migration. Die zentrale These des Jahrbuchs der Statistik Austria zu Migration und Integration spiegelt sich in sämtlichen Zahlen wieder. Aktuell leben rund 9 Millionen Menschen in Österreich, 2,5 Millionen davon haben einen Migrationshintergrund. Diese Zahl wächst Jahr für Jahr, quer durch alle Bundesländer.

Das zeigt sich auch bei einem Blick auf die Wanderungsbewegungen. Insgesamt zogen im letzten Jahr 178.574 Menschen aus dem Ausland nach Österreich, 128.469 wanderten im Gegenzug aus. Ergibt ein Plus von rund 50.000, an dem Wien mit fast 40 Prozent natürlich den größten Anteil hat.

Ab nach Niederösterreich Niederösterreich nimmt hier mit einem Saldo von 5.646 den vierten Platz ein - Oberösterreich und Salzburg wachsen noch stärker. Das flächengrößte Bundesland weist dafür aber das mit Abstand größte Plus bei der Wanderung zwischen den Bundesländern aus. Mehr als 3.600 Menschen blieben hier nach Zu- und Wegzügen übrig. Klar dahinter liegen das Burgenland (1.088) und Wien (832).

Bruck an der Leitha am beliebtesten Jener Bezirk mit dem höchsten Zuzugsinteresse ist hierbei Bruck an der Leitha. Im Vorjahr zogen fast 3.000 Menschen aus dem Ausland in die knapp 8.700 Einwohner zählende Stadtgemeinde. Gleichzeitig verließen 1.156 Personen den Bezirk in Richtung Ausland, was ein Plus von 1.833 ergibt. Lediglich Baden - mit einem Saldo von 1.157 - kann hier etwas mithalten, Korneuburg (355) liegt in dieser Statistik bereits deutlich zurück. Hollabrunn (-67) weist sogar einen negativen Saldo aus.