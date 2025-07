Was im Gutachten zum Burgenländischen Müllverband steht

Am Montag wurde im rot-türkis besetzten BMV-Vorstand das bei Ernst & Young in Auftrag gegebene Gutachten präsentiert - mit einer noch viel größeren Bandbreite: zwischen 165 und 334 Millionen Euro.

Am Montagabend war aus Kreisen des BMV zu erfahren, dass unterschiedliche Annahmen für diese Spreizung verantwortlich seien. Ein Brief des BMV-Obmanns Michael Lampel (SPÖ) an die Bürgermeister der 171 Mitgliedsgemeinden, der dem KURIER vorliegt, gibt nähere Aufschlüsse.