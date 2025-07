Müll-Deal: Einigkeit nicht einmal über Grundlage für Gutachten

Die ÖVP-Bürgermeister haben sich schon Ende Juni mit großer Mehrheit gegen den Verkauf des BMV an die Holding des Landes ausgesprochen und verlangen ein Unterstützungspaket für die finanzmaroden Kommunen ohne den BMV anzutasten. Was wiederum LH Hans Peter Doskozil und seine SPÖ strikt ablehnen. Ohne Zustimmung der Volkspartei (oder der FPÖ, die ebenfalls schon abgewunken hat, wenn auch nicht so dezidiert wie die ÖVP) kommt im Landtag aber keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande, die es für den BMV-Verkauf ans Land bräuchte.

Insofern ist der Wert des Gemeindeverbandes BMV und seiner operativen Tochter UDB nur noch von theoretischem Interesse. Gebühren müssen rauf Doskozil hat in der Vorwoche eine Zahl aus dem Gutachten der Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG fürs Land verraten: 60 bis 80 Mio. Euro sei der BMV wert. Das Land würde den Gemeinden 100 Millionen sofort zahlen. Weitere 253 Millionen in den kommenden zehn Jahren.

Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) kommen im Auftrag des Müllverbandes, in dem Bürgermeister von SPÖ und ÖVP das Sagen haben, zu einem anderen Ergebnis. Am Montagnachmittag wurde das EY-Gutachten dem Vorstand des Müllverbandes in der Oberpullendorfer BMV-Zentrale präsentiert. Das Ergebnis: Würde man an einen Privaten verkaufen, läge der Wert (inklusive Deponien usw.) bei gut 330 Millionen Euro. Beim Verkauf ans Land bei 165 Millionen Euro. Die Differenz zu den maximal 80 Millionen Euro, die KPMG fürs Land errechnet hat, erklärt sich aus unterschiedlichen Annahmen. Die KPMG habe den gegenwärtigen Zustand des BMV erhoben, EY auch eine künftige 20-prozentige Gebührenerhöhung samt Indexierung eingepreist.

Der Verband verzichtet nämlich seit 22 Jahren - aus politischen Gründen - auf eine Gebührenerhöhung, muss dafür aber Rücklagen auflösen. Außerdem werden den Gemeinden seit einigen Jahren Leistungen über 4,5 Mio. Euro ("kleines Gemeindepaket") nicht in Rechnung gestellt. Wie geht es weiter? Seine Hand bleibe ausgestreckt, so Doskozil am Montag. Das KPMG-Gutachten gehe von aktuell gültigen und der Öffentlichkeit kommunizierten Grundlagen aus. "Hypothetische Annahmen waren in den Planrechnungen der KPMG nicht enthalten". Nun könnten "vorhandene Gutachten dahingehend geprüft werden, welche Parameter für eine Unternehmensbewertung ausschlaggebend waren. Sollten wesentliche Informationen außerhalb dieses Datenraums hinzukommen, können diese in das Bewertungsergebnis eingearbeitet werden".