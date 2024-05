Neue Pläne für "Life Resort": Pflege statt Thermenhotel?

Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde das "LifeResort" in Jennersdorf an einen Investor verkauft. Der schmiedet große Pläne.

Mit über 25.000 Quadratmetern Eigengrund und knapp 100 Zimmern wurde das Thermenhotel "LifeResort" zu einem der größten Tourismusbetriebe der Region Jennersdorf und Umgebung.

Mehrere Eigentümerwechsel in den vergangenen Jahre machten der Immobilie zu schaffen, nun gibt es - vielleicht - ein glückliches Ende.

Das Resort wurde nämlich an den Investor Georg Sieber bzw. an die "AS Alps Real Beteiligungs GmbH" verkauft, die laut ORF Burgenland zwei Drittel der Liegenschaft erworben hat. Es gibt Pläne für betreutes Wohnen oder ein Pflegekompetenzzentrum, das bis zu 100 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll.

Zuletzt hatte der Investor Siegmund Kahlbacher als Miteigentümer das Hotel nach mehreren Insolvenzen übernommen. Er wollte dieses in ein 5-Sterne-Wellnessresort verwandeln, tat das aufgrund des zurückgezogenen Österreich-Engagements einer internationalen Firmengruppe dann schlussendlich doch nicht. Pflegekompetenzzentrum ist geplant Nun findet das Resort seinen Weg in die Hände der österreichischen Investoren- und Immobilienentwicklungsfirma unter der Leitung von Georg Sieber. Der neue Eigentümer schmiedet große Pläne, aus dem Resort-Komplex soll eine Einrichtung für betreutes Wohnen entstehen. Zumindest stand das in einer am Montag verschickten Presseaussendung - die nur kurz darauf wieder zurückgerufen wurde. Am Mittwoch sagte Sieber dann zum ORF Burgenland: "Es ist noch nicht ganz hundertprozentig entschieden, aber es wird ein Pflegekompetenzzentrum."

Zum Kaufpreis hält sich der Investor bedeckt, betreiben will er das möglicherweise entstehende Pflegezentrum aber nicht. "Wir werden das Projekt nur entwickeln, umsetzen und dann an einen Betreiber verkaufen", so Sieber zum ORF. Nächstes Kapitel einer unendlichen Geschichte? Bereits 2010 wurde das Hotel umfangreichen Umbauarbeiten in Millionenhöhe unterzogen. Sämtliche Voraussetzungen für betreutes Wohnen wurden geschaffen. Damals scheiterte das Modell im letzten Moment an wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Das 2003 eröffnete Hotel schlitterte 2012 in die Insolvenz, eine Wiedereröffnung scheiterte, 2016 wurde der Betrieb endgültig geschlossen. Ob die Zukunft der Immobilie rosiger wird, bleibt abzuwarten. Einen konkreten Zeitplan für das Projekt gibt es derzeit nämlich noch nicht.