Österreichischer Millionenbetrüger (70) von Europol in Alicante gefasst

"Most-Wanted-Opa in Spanien verhaftet." So titelten mehrere Online-Medien Ende März dieses Jahres.

"Sonnenresidenz" nannte sich das Bauvorhaben, mit dem 2018 zwar begonnen, das aber mittlerweile von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ersteigert wurde und an dem derzeit gebaut wird.

Denn 2015 sorgte der Mann als Investor für Aufsehen im Pinkatal. In Eberau (Bezirk Güssing) sollte um 20 Millionen Euro ein Megaprojekt mit 99 Wohnungen für ältere Menschen entstehen.

Allzu groß dürfte diese aber schlussendlich nicht gewesen sein. Denn wie bereits erwähnt, stand das Projekt lange still, erst seit dem heurigen Frühjahr ist wieder Leben in die Bauruine eingekehrt.

Nun hat sich bestätigt, was schon viele vermutet hatten: Das Projekt war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn bei dem vermeintlichen Investor dürfte es sich um jenen Betrüger handeln, der rund um den 22. März in Alicante (Spanien) festgenommen wurde.

Leben in Luxusvilla

Seine mutmaßlichen Betrügereien dürften ihm jedenfalls einen ausschweifenden Lebensstil garantiert haben. Denn der Gesuchte lebte mit seiner Frau in einer Luxusvilla im Nobelviertel von Alicante.