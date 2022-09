Licona Sextett: WM-Single und „Burgenland-Mädel“

Die ersten Auftritte

„Gerhard Strehn hat nach geeigneten Musikern gesucht.“ Mit Schlagzeuger Gerhard Pammer, Saxofonisten Erhard Moritz, Trompeter Ossi Gruber, Posaunist Pepi Rubanovits und Gitarrist Ernst Vidmer war das Sextett vollkommen.

Gruber selbst war damals Student und mit 20 Jahren das jüngste Bandmitglied. Der erste Auftritt fand am 26. August 1972 in Schwarzenbach (NÖ) statt. „Der Kirtag zur Kreuzerhöhung Mitte September beim Kirchenwirt war dann der erste musikalische Höhepunkt in Deutschkreutz", schildert Gruber.

Vertrag mit Schallplattenfirma

Von da an waren die sechs Musiker zu Anlässen und an Wochenenden stets ausgebucht.

1975 nahm die Schallplattenfirma Ariola das Sextett unter Vertrag. Die Singles „Sehnsuchtspolka“ und die „Katzenschwanz-Polka“ kamen auf den Markt. "Die erste Singel verkaufte sich so gut, dass 1976 die erste Langspielplatte und Musikkassette mit dem Titel 'Urlaubsfahrt ins Burgenland' auf den Markt kam", erinnert sich Gruber.

Später wurden Langspielplatten und Kassetten aufgenommen wie das „Burgenland-Mädel“, das mit Ariola produziert wurde .