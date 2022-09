Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein: Theaterstück und Sprachkurse

In der letzten Ferienwoche organisierte der Verein außerdem einen Sprachkurs für Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis zehn Jahren. Unter der Leitung von Eva-Maria Gangoly, Lehrerin der HBLA lernten die Kinder spielerisch die Grundlagen der ungarischen Sprache.

„Mein Ziel war es, den Kindern die ungarische Sprache näherzubringen, vor allem jenen, die bislang über gar keine Kenntnisse verfügten“, so Kursleiterin Eva-Maria Gangoly. Sechs Schülerinnen aus Oberwart, Unterwart, Siget in der Wart und Jabing nahmen am Ferienkurs teil, mehrheitlich mit deutscher Muttersprache, weshalb sie den Spracherwerb mit den ungarischen Buchstaben und deren Aussprache von Grund auf lernten.

Die nächsten Veranstaltung des BUKV im Herbst findet am 17. September statt. Dort findet die Pannonische Kulinarikreihe mit einer Weinverkostung von im Burgenland beliebten Weinsorten ihre Fortsetzung.