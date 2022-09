Himmlischer Segen für den Barrique de beurse

Die Idee, einen Börsenwein zu küren, hatten Wertpapierhändler im Jahr 1991. Seither wird jedes Jahr der Barrique de Beurse kreiert. Der Wein kommt immer aus dem Burgenland.

Heinrich selbst hat nicht nur beim Kreieren prämierter Spitzenweinen Erfahrung: „Vor knapp 30 Jahren begann ich selbst auch bei Reuters an der Wiener Börse zu arbeiten. Für mich war das eine tolle Erfahrung, die mich bis heute bei der wirtschaftlichen Weiterentwicklung meines Betriebs prägt.“ Schon in der Schulzeit an der Handelsakademie habe sie ihr Erspartes gewinnbringend in Aktien investiert.

Nun ist Silvia Heinrich in 30 Jahren die dritte Winzerin, die dem Börsenwein ihren Geschmack verleihen darf.