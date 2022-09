Herbstgold-Installationen: Ort im kunstvollen Wandel

Von der Ambivalenz der Leidenschaft werden die diesjährigen Herbstgold-Kunstprojekte durchdrungen sein. „Sie reagieren auf die aktuelle Polykrise gleichsam polyfonisch“, Rachling. Alfredo Barsuglia hat für die Platzgestaltung Holzbänke und -liegen entworfen und diese als „Sternenruhefeld“ mit fünf „Sternenlustern“ versehen. In ihrer modernistischen Machart knüpfen sie an die vom „Sputnikschock“ inspirierten Lampen der 1950er- und 60er-Jahre und den berühmten Lobmeyr-Lustern der New Yorker Metropolitan-Oper an.

Der renommierte Künstler Manfred Bockelmann hat für die Fahnenmasten, die auf dem Vorplatz am Rand zur Innenstadt stehen, das Projekt „En Passant“ entwickelt. Es besteht aus elf einzelnen Fahnen, die sich – bei günstigem Wind – zu einem Großformat fügen.