Letzter Abschnitt der S7-Baustelle in Angriff genommen

Das letzte Baulos in Heiligenkreuz hat eine Länge von knapp sechs Kilometer und wird an die ungarische M80 angeschlossen. Neben einer Wildquerung und sieben Gewässerschutzanlagen sind auch insgesamt 17 Brücken geplant. „Wobei eine Brücke vieles sein kann. Damit ist alles, was über die Straße führt. Beispielsweise ein landwirtschaftlicher Weg oder auch ein Fluss“, erklärt Asfinag-Pressesprecher Walter Mocnik.

Im ersten Tunnel des Burgenlandes in Rudersdorf wird gerade die Elektronik installiert. Vor der Inbetriebnahme steht noch ein Stresstest an. In diesem Bereich wird auch ein Verkehrskontrollpunkt errichtet.

Auf dem Baustellenschild steht mittlerweile mit dem Frühjahr 2015 auch das neue Datum für die Fertigstellung der S7. Die Freigabe war ursprünglich Ende 2024 geplant, die Arbeiten haben sich jedoch um einige Monate verzögert.