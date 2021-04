Lern- und Feriencamps von Nord bis Süd im Sommer

Spielerisch vermittelt

Das Konzept richtet sich an alle Vor- und Pflichtschüler von der 1. bis zur 8. Schulstufe. Die Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik werden gelehrt und ab der 4. Klasse Volksschule auch Englisch. „Der Lernstoff wird zum Teil spielerisch vermittelt und die Pausen bewegungsorientiert gestaltet“, sagt Prohaska.

Actionreich

Am Nachmittag folgt dann der actionreiche Teil für die Teilnehmer. „Vom Basteln über Tanz- oder Kochkurs bis hin zu Fußball, Tennis oder Basketball ist alles dabei“, sagt Prohaska. Die Mischung aus Unterricht am Vormittag und einem bunten Programm am Nachmittag sei ein idealer Mix für die Kinder und Jugendlichen.

Zudem wissen die Eltern ihre Kinder in den zweiwöchigen Kursen mit Vollverpflegung bestens betreut. Die Camps dauern zwei Wochen und finden von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr statt. Das All-inclusive-Paket kostet pro Woche 85 Euro und beinhaltet Jause, Mittagessen, Snacks und Getränke, alles in Bio-Qualität, wie Prohaska betont, sowie den Materialbeitrag.

Regionales Angebot

„Es freut mich sehr, dass vor allem auf das regionale Angebot in der Umgebung Bedacht genommen wird, etwa beim Töpfern in Stoob, und sowohl die sportlichen als auch die kreativen oder auch die Technik affinen Kids angesprochen werden“, sagt Prohaska, die sich bei den Standortleitern von Pinkafeld, Großpetersdorf und Rechnitz informiert hat.

