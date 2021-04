Schatzgrube bringt Jobs und Schnäppchen für Region

Kleidung, Möbel, Spielzeug und Bücher. In der Schatzgrube in Großpetersdorf gibt es alles bis auf Lebensmittel und es kann auch fast alles abgegeben werden. Seit September 2019 läuft der Secondhandshop der Volkshilfe Burgenland mitten in Großpetersdorf. „Seit wir geöffnet haben konnten wir 25.000 Kunden begrüßen, obwohl wir wegen der Lockdowns geschlossen halten mussten“, erklärt Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.

Der Secondhandshop soll nicht nur einkommensschwache Personen unterstützen, es werden auch Arbeitslose dort ausgebildet. „Wir haben schon 21 Langzeitarbeitslosen hier eine Perspektive gegeben“, sagt Dunst. Neun Mitarbeiter schafften damit den Sprung in ein anderes Dienstverhältnis. Die Mitarbeiter koordinieren die Sachspenden und den Verkauf. Im Jahr 2020 waren es mehr als 100 Tonnen an Waren, die angeliefert wurden und gut 80 Prozent davon wurden verkauft.