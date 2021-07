Leo Hillinger kocht Kindheitserinnerungen für den guten Zweck

"Rainbows" helfen seit 30 Jahren

Unterstützung in schwierigen Situationen leistet auch eine andere Organisation der SOS Kinderdorf-Familie. Die „Rainbows“ helfen schon seit 1991 Kindern dabei, schwierige Lebensphasen zu überwinden. Die Mitarbeiter betreuen Kinder vom vierten bis zum 13. Lebensjahr in Phasen der Scheidung oder Trennung der Eltern, und leisten Trauerbegleitung im Todesfall einer engen Bezugsperson. Auch Tagescamps werden angeboten.

Vorige Woche wurden in Neusiedl am See anlässlich des 30. Geburtstags der „Rainbows“ die Tätigkeiten der Organisation im Burgenland vorgestellt. Pro Jahr werden im Land circa 70 Kinder und 250 Familienangehörige betreut. Es gibt fixe Standorte in Güssing, Pinkafeld und Eisenstadt, sowie einige Partnerorganisationen, wo Räumlichkeiten bei Bedarf genützt werden können – wie im „Nezwerk“ in der Neusiedler Kirchengasse.

Das Team besteht aus sechs Personen, wobei derzeit Mitarbeiter für das Nordburgenland gesucht werden. Wer sich für einen Arbeitsplatz bei den „Rainbows“ interessiert, sollte eine psychosoziale Ausbildung absolviert haben.

Mehr Informationen unter rainbows.at/burgenland