So geht es Starwinzer Leo Hillinger nach seiner Schulter-OP

20 Meter vor dem Ziel ereilte den passionierten und routinierten Mountainbiker auf den ziemlich anspruchsvollen „Wexl Trails“ in St. Corona am Wechsel ein kapitaler Sturz, der zu allem Überdruss noch in einem elektrisch geladenen Tierzaun endete. Hillinger: „Auch meine Ersthelfer beutelte es daher gehörig durch.“ Vermutlich auch wegen der Unfallfolgen, die im Krankenhaus Oberwart von Primarius Dieter Pertl diagnostiziert und operiert wurden: In der rechten Schulter Leos war so ziemlich alles „hin“, was es dort so gibt. Pfanne, Knorpel, Superspinatus, Bizepssehne ...