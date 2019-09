Verein „Rainbows“ hilft Scheidungs-Kindern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 2018 waren im Burgenland 397 Kinder

von der Trennung ihrer Eltern betroffen.

Bei Trennungen sind die Eltern meist

mit sich selbst beschäftigt.

Aber es ist wichtig, sich in dieser Zeit

auch um das Kind zu kümmern.

Der Verein „Rainbows“ hilft diesen Kindern,

damit sie die Scheidung leichter verkraften können.

Es wird auch Kindern geholfen, die einen Todesfall

in der Familie verkraften müssen.

Die Kinder werden in verschiedene Alters-Gruppen eingeteilt,

damit sie mit Gleichaltrigen über ihre Sorgen sprechen können.

In den Gruppen erzählen sie über die Gefühle,

die sie wegen der Trennung haben.

Alles, was in der Gruppe erzählt wird, bleibt geheim.

Zusätzlich zu den Gruppen-Gesprächen gibt es auch die

Möglichkeit für 3 Gespräche mit den Eltern.

Im Oktober gibt es im Burgenland neue Rainbows-Gruppen

für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren.

Die Gruppen gibt es in Pinkafeld, Eisenstadt, Neusiedl am See,

Oberpullendorf und Güssing.

Die E-Mail-Adresse vom Verein Rainbows:

rainbows@sos-kinderdorf.at

Die Telefonnummer vom Verein Rainbows:

0676/88 14 46 29.