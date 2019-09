Verein Rainbows: Wo Scheidungskindern geholfen wird

Was können Eltern vor einer Trennung für ihr Kind tun? „Die Entscheidung sollte unabhängig von den Kindern getroffen werden. Der Grund der Trennung muss verständlich, ehrlich erklärt werden“, rät die Expertin. „Zeigen Kinder keine sichtbaren Reaktionen, sollten sie ermutigt werden, ihre Gefühle auszudrücken“, empfiehlt Bülow. „Manchmal denken Kinder, sie haben Schuld, doch es ist ganz wichtig für sie zu wissen, dass das nicht so ist“, betont Birgit Satke, Leiterin der Hotline „Rat auf Draht“. Man rate Kindern und Jugendlichen, mit ihren Gefühlen nicht alleine zu bleiben. Sondern sich nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ an eine Verwandte, an einen Freund oder an eine Beratungsstelle zu wenden.

Im Oktober starten neue Rainbows-Gruppen für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in Pinkafeld, Eisenstadt, Neusiedl am See, Oberpullendorf und Güssing. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle „Youth-Gruppen“ angeboten. Und auch Kinder, die den Tod einer geliebten Bezugsperson bewältigen müssen, werden von Rainbows durch ihren Trauerprozess begleitet.

Nähere Information unter rainbows@sos-kinderdorf.at, oder 0676/88 14 46 29.

www.rainbows.at