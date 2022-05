Lei, Lei im Mai: Fasching einmal anders

„Die eigentliche Veranstaltung konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden. Die Einnahmen wären aber an zwei kleine Mädchen in der Gemeinde gegangen, die erhöhten Pflegebedarf haben. Also haben wir den Termin einfach in den Mai verlegt“, so die Veranstalter, die auf regen Besuch des Faschingsumzugs hoffen, schließlich seien auch Besucher aus umliegenden Gemeinden gern gesehene Gäste.

Der Faschingsumzug in Neuberg

Start ist beim Feuerwehrhaus, um 13.30 Uhr geht es los. Dann geht es über die Obere Hauptstraße bergab zur Kirche und über den Kirchenweg zurück zum Feuerwehrhaus, wo um 18.30 Uhr eine Tombola stattfindet. Die jeweils benützte Straße wird für den Umzug gesperrt, der Bereich vor dem Feuerwehrhaus sogar bis Sonntagmittag.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann das auf mehrerlei Arten tun: Zum Beispiel mit dem Vorbeibringen selbst gebackener Mehlspeisen (bis Freitag, 18 bis 19 Uhr, beim Feuerwehrhaus) oder dem Einzahlen auf das Spendenkonto (AT64 3302 7000 0021 5053).