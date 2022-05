Eisenstadt: Nazi-Symbole in Autos gekratzt

In Eisenstadt haben unbekannte T├Ąter am vergangenen Wochenende in mehrere geparkte Autos Nazi-Motive geritzt. Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge zerkratzt, einige davon mit nationalsozialistischen Symbolen wie Hakenkreuzen versehen, auf einigen Motorhauben fand sich auch ein "Heil Hitler". Das Landesamt f├╝r Verfassungsschutz wurde eingeschaltet. Die H├Âhe des Schadens war vorerst noch unklar.

Laut Landespolizeidirektion d├╝rften die Vandalen am Wochenende, vermutlich schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag, vom Joseph-Hyrtl-Platz in Richtung Bergstra├če und weiter auf dem Hartlsteig unterwegs gewesen sein und dort abgestellte Autos verunziert haben. Die ersten Anzeigen gingen am Montagmorgen ein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bev├Âlkerung. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 059133-1582 bei der Polizeiinspektion Ruster Stra├če melden.

Entlang der Strecke befindet sich auch die Evangelische Superintendentur, das Auto des Superintendenten war aber nicht betroffen: "Es stand in der Garage", sagt Superintendent Robert Jonischkeit auf KURIER-Anfrage.

Einen Zusammenhang mit der am Montag bekannt gewordenen Zerst├Ârung zweier Radarboxen in Siegendorf sieht die Exekutive derzeit nicht.