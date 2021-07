Landwirtschaftskammer erwartet stark unterdurchschnittliche Ernte

Im ganzen Land sind die Mähdrescher noch unterwegs und die Ernte wird in die Silos gefahren. Die Landwirtschaftskammer (LK) zog am Mittwoch schon eine erste Erntebilanz in Gols, Bezirk Neusiedl am See. „Im Vergleich zu 2020 fällt die Ernte heuer stark unterdurchschnittlich aus. Während 2020 mehr als 311.000 Tonnen Getreide geerntet wurden, liegt die heurige Ernte mit geschätzten 270.000 Tonnen weit unter der des Vorjahres“, erklärt LK-Präsident Niki Berlakovich.