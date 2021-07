Das steckt hinter dem Aus für die Hansfagfood Läden

Regionalität liegt im Trend, der kontaktlose Einkauf in den vergangenen Monaten coronabedingt auch. Möchte man dazu keine weiten Strecken mit dem Auto fahren, um alltägliche Dinge des Lebens zu kaufen, dann ist der KastlGreissler gefragt. Fünf der Franchise-Selbstbedieungsläden gibt es im Burgenland, österreichweit sind es 15. Bis zum Jahresende, so das Ziel, sollen es 40 Shops sein.

Moritz Schuschnigg betreibt an vier Standorten im Mittelburgenland einen KastlGreissler. Neben Kobersdorf, Landsee, Kaisersdorf und Tschurndorf möchte er im Herbst einen fünften in der Ortschaft Karl eröffnen. Mindestens 50 Prozent der Produkte, die angeboten werden, müssen aus der Region kommen, sagt Schuschnigg.

„Wie ein Automat“

Dass er sich bei seinen Selbstbedienungsläden an die Ladenöffnungszeiten halten müsse, sei ihm nicht verständlich. Denn ein Direktvermarkter oder bei einem Automaten, etwa für Getränke, dürfen auch rund um die Uhr Waren angeboten werden. „Der KastlGreissler ist ja schließlich ein Sammelpunkt für Direktvermarkter“, sagt Schuschnigg. Das Angebot der Nahversorgung werde gut angenommen, seine Kunden würden allerdings auch sonntags gerne zum Einkaufen kommen. Erweiterte Öffnungszeiten seien für den KastlGreissler aber nur in Tourismusgemeinden möglich.

Das Argument, dass die Ladenöffnungszeiten zum Schutze des Personals gelten, sei beim Modell KastlGreissler nicht nachvollziehbar. „Wir haben im Verkauf ja keine Angestellten“, sagt Schuschnigg. Die Bezahlung erfolgt mittels Karte.

Regionale Produkte aus dem Container gibt es seit Ende 2020 auch in Zurndorf (Bezirk Neusiedl/ See). Inhaberin Katrin Schöggl will ihr Angebot auch ausweiten: In Potzneusiedl will sie im November einen weiteren KastlGreissler aufsperren.