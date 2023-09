Landtag: Dunst und Hergovich wechseln, Wiesler und Fürst kommen

Die ÖVP kündigte für die Sitzung eine Dringliche Anfrage zur Fahrplanänderung der Verkehrsbetriebe Burgenland an. "Wir sprechen uns klar gegen die Pendlerschikane aus und fordern, dass Landesrat Dorner umgehend tätig wird und die Missstände rasch verbessert", so Klubobmann Markus Ulram bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die SPÖ wies die Kritik in einem Statement zurück und sprach hingegen von einem "Meilenstein" im öffentlichen Verkehr.

