Landesrechnungshof: Direktor-Nachfolgesuche geht ins Finale

Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Direktor des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH) geht ins Finale. Nach der Arbeit eines Personalberaters und den Hearings sind von den zunächst zwölf Bewerbern zwei übrig geblieben. Nun starten die Parteiengespräche, denn für die Kür im Landtag ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Die Wahl wird in der Sitzung am 2. Juni angepeilt, erklärte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Montag gegenüber der APA.

Der Burgenländische Landesrechnungshof wurde 2002 installiert. 2012 wurde Andreas Mihalits zum zweiten Direktor gewählt, seine Amtszeit ist auf zehn Jahre beschränkt. Für die neue Leitung haben sich in den vergangenen Monaten zunächst zwölf Bewerber gemeldet, darunter waren drei Frauen. Neun Bewerber absolvierten in weiterer Folge eine Anhörung.