Landesrat Schneemann: "Normales Leben, wenn genug geimpft wird“

Angesichts steigender Infektionszahlen und der zunehmenden Verbreitung der britischen Mutation müsse man weiter extrem vorsichtig sein. Wenn es in manchen Regionen, wie unlängst etwa im Bezirk Jennersdorf, zu extrem steigenden Fallzahlen komme, müsse man gegensteuern. „Durch den Einsatz eines Testbusses konnten wir die Infektionszahlen innerhalb von nur einer Woche auf den österreichischen Durchschnitt drücken“, sagt Schneemann. Überhaupt sei Testen das Wichtigste für die Bekämpfung der Pandemie. „Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit, wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist, also etwa im Spätherbst, wieder ein normales Leben führen können.“M. Pekovics