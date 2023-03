Landesholding Burgenland übernimmt Kurhaus Marienkron ganz

Das Land Burgenland stockt seine Beteiligung am Kurhaus Marienkron in Mönchhof auf. Hielt die Landesholding bisher 24,9 Prozent an Marienkron (fast ebenso viel die Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz, Elisabethinen Graz und Linz-Wien) hat die Holding nun allein das Sagen. "Die Orden haben sich für die Übergabe an die Landesholding entschlossen, um die Zukunft des Gesundheitstourismusbetriebs und der Belegschaft zu sichern", teilte die Landesholding am Donnerstag mit.

Als Gründe wurden "Investitionsnotwendigkeiten sowie der Ausgleich von Verlusten aus der schwierigen Pandemiezeit" genannt. Das Kurhaus habe keine Covid-Hilfen vom Bund bekommen, weil es im Ordensbesitz war, beklagte Holding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker.