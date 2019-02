Landeshauptmannwechsel im Burgenland: Auf Niessl folgt Doskozil

Im Burgenland vollzieht sich gerade eben ein Wechsel an der Spitze: Hans Peter Doskozil ( SPÖ) wird in einer Sondersitzung des Landtages in Eisenstadt zum neuen Landeshauptmann gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Niessl ( SPÖ) an, der das Amt des Landeschefs 18 Jahre lang ausübte.

Der Wechsel an der Spitze im Live-Stream