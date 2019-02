"Im Burgenland geht eine Ära zu Ende"

Niessl wollte in seiner 45-minütigen Rede zwar „keine Bilanz“ ziehen, tat es aber dann in alter Gewohnheit doch. Ihm sei es darum gegangen, "die Lebenssituation für die Menschen im schönsten Bundesland zu verbessern", brachte er sein Credo auf den Punkt. Der Seewinkler, der sich selbst am liebsten als Pragmatiker bezeichnet und auch in seinen öffentlichen Auftritten emotional kaum je über die Stränge schlug, freute sich dann aber doch über den „kultivierten Umgang“ im Burgenland, denn es sei nicht selbstverständlich, dass ein abtretender Politiker nach so vielen Jahren allseits mit positiven Worten bedacht werde.