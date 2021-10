Landeshauptmann Doskozil: "Schallenberg ist Marionette von Kurz"

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eröffnete am Montag eigentlich eine Fotovoltaik-Anlage in Bad Tatzmannsdorf. Österreichweite Medien wäre ohne den Bundeskanzler-Wechsel am Wochenende wohl nicht vor Ort gewesen. Doskozil stellte sich den Journalistenfragen zur Innenpolitik und rechnet damit, dass die Regierung das „Jahr 2022 nicht überleben wird“. „Hinter vorgehaltener Hand denken alle schon an Neuwahlen, es wird auch noch einiges zu Tage treten. Die Polarisierung zwischen den Parteien werden sehr intensiv sein und es wird Wahlkampf betrieben werden. Die Bevölkerung hat das nicht verdient“, meint Doskozil.