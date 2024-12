Landesgericht Eisenstadt hat künftig zwei Zivilrichter an der Spitze

Mit Jahresende endet auch eine Präsidentschaft. Karl Mitterhöfer, mehr als vier Jahrzehnte in der Justiz, davon 33 Jahre lang Richter am Landesgericht Eisenstadt und seit 2010 an der Spitze des Gerichts, verabschiedet sich mit 65 in den Ruhestand.

Sein – logischer – Nachfolger ist hinlänglich bekannt: Bernhard Kolonovits war bereits seit 2013 Vizepräsident und, wie zuvor schon Mitterhöfer, Mediensprecher des Landesgerichts.