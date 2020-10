Land startet eigene Buslinie vom Südburgenland nach Graz

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Graz zu kommen, ist aus den Bezirken Oberwart und Güssing nicht einfach. Seit März hat das Land deshalb eine neue Linie geschaffen, die Pendler von Güssing, Stegersbach und Oberwart nach Graz bringt. Dazu wurde eine Verlängerung zweier bestehender Postbuslinien von Hartberg und Fürstenfeld in die steirische Landeshauptstadt gestartet.

Einziges Manko: Eine Fahrt nach Graz dauert rund zwei Stunden. Deshalb will das Land nun die Sache selbst in die Hand nehmen und gründet eine neue Landesgesellschaft, die künftig Linienbusse nach Graz betreiben soll, wie der zuständige Landesrat Heinrich Dorner am Mittwoch bekannt gab. 90 Minuten pro Fahrt von Oberwart, Güssing und Stegersbach nach Graz sind das Ziel. „Um den Betrieb für burgenländische Fahrgäste zu optimieren, wollen wir eine möglichst direkte Kursführung verwirklichen“, sagt Dorner. Eine Million Euro lässt sich das Land die neue Gesellschaft kosten, die als Tochter der Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH, einer Landestochter, firmieren wird.