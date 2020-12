Ladendiebe werden dreister und auch handgreiflich

Mit einem Plastiksackerl und einem Entsicherungshaken sind die beiden Männer in ein Kleidergeschäft im Bezirk Neusiedl am See gekommen. Einer sucht hochpreisige Stücke zusammen, deponiert sie in einer Ecke.

Kurz darauf kommt sein „Kollege“. Er entfernt die Diebstahlsicherung mit dem Haken und steckt die Ware in das Sackerl. Bezahlt werden die Kleider nicht.

Berufsdetektivin Karin L. (Name geändert) folgt dem Duo und stellt sie zur Rede. Beide leugnen die Tat. Erst als sie den Männern erklärt, dass sie eine Videoaufzeichnung hat, versuchen sie L. zu überzeugen, nicht die Polizei zu verständigen.

Doch das hat sie längst getan.