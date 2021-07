Kurse für Krebskranke: „Sie holen das Schönste aus einem heraus“

"Wieder selbstbewusst werden"

In einem etwa dreistündigen Coaching zeigt Flieger den Teilnehmerinnen unter anderem, wie sie fehlende Augenbrauen und Wimpern korrigieren, oder Flecken im Gesicht überdecken können. Es gehe bei den Kursen aber nicht nur darum, die äußerlichen Folgeerscheinungen einer Chemotherapie zu kaschieren. „Uns ist es ganz wichtig, dass wir den Frauen helfen, wieder selbstbewusst zu werden.“ Dadurch würde sich auch die Lebensqualität der Frauen verbessern, ist das Duo überzeugt.

Das Besondere an diesen Treffen ist, dass es nach dem dreistündigen Make-up-Coaching die Möglichkeit gibt, sich fotografieren zu lassen. Mit viel Einfühlungsvermögen bittet Machtinger die Damen vor die Linse. Wird es gewünscht, werden Profi-Porträtbilder gemacht.

Start am 10.August

„Obwohl ich seit 2018 an Krebs erkrankte Mädchen und Frauen mit meiner Kamera porträtiere, bin ich jedes Mal aufs Neue tief beeindruckt von dem Lebensmut dieser Frauen“, sagt Birgit Machtinger. Viel Zeit, Herzblut und Fingerspitzengefühl investiert auch Flieger. „Mein Ziel ist es, diese Frauen wieder zum Strahlen, zum Lachen zu bringen.“

Nach einer coronabedingten Pause startet Flieger und Machtinger nun wieder durch: Am 10. August gibt es den ersten Schminkkurs in Eisenstadt, bis Ende des Jahres sollen weitere „feel again“-Kurse in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und Graz folgen.