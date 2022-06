Kulturzentrum Güssing: Open-Air-Bühne und Planerwettbewerb

Wann beginnen die Bauarbeiten? Das kommt auf die Definition an. Abbruchsarbeiten, Aufschließungen sowie Bodenverbesserungen sollen ins letzten Quartal 2023 vorgezogen werden. Direkt daran schließt der eigentlich Baustart an, der bis Ende 2025 seine Vollendung finden soll.

Was soll jetzt alles modernisiert werden? Grundsätzlich das ganze Gebäude. Laut Land soll ein „topmodernes Kultur- und Veranstaltungszentrum“ entstehen. Im Veranstaltungssaal sollen 500 Sitzplätze eingerichtet werden. Neu ist auch eine Überdachung des Innenhofes für Open-Air-Konzerte, sowie die Sanierung des Restaurants und einer neuen Terrasse in Blickrichtung der Burg Güssing. Auch ein „nachhaltiges Energiekonzept“ soll seinen Platz finden – inklusive Fotovoltaikanlage.

Was macht die Arbeiten so herausfordernd? Zwei Tage nach dem Volksentscheid wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Unter anderem muss die Fassade in derselben Form wiederhergestellt werden. Das bedeutet viele Neuanfertigungen.

Was wird das ganze Projekt kosten? Laut Landeshauptmann seien die Kosten „schwierig abzuschätzen“ und erst nach der Ausschreibung zu verifizieren, der Plan sei jedoch im bisherigen Kostenrahmen von rund 20 Millionen Euro zu bleiben – trotz neuer Projekte wie der Open-Air-Arena und den steigenden Baupreisen.

Wohin wird während der Arbeiten ausgewichen? Laut Bürgermeister Vinzenz Knor wird man während der Umbauarbeiten in das Gemeindeamt ausweichen: „Wir haben 180 Sitzplätze für Theater oder ähnliche Aufführungen.“