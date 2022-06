Wie es um das Unternehmen von Roy Knaus bestellt ist

Wie es mit der Flugrettung im Burgenland weitergeht, liegt in den Händen des Landesverwaltungsgerichts (LVwG), das für die Prüfung von Landesvergaben zuständig ist. Wie berichtet, hat der ÖAMTC den Zuschlag des Landes an die Martin Flugrettung GmbH von Roy Knaus angefochten. Geltend gemacht werden „Zweifel in fachlicher und rechtlicher Hinsicht“. Spätestens Anfang August muss die LVwG-Entscheidung vorliegen.