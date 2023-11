Künstliche Intelligenz hilft beim Sortieren von Müll

Alles wird verwertet

In einem anderen Teil der Anlage sucht ein Greifer mit Saugnapf nach Tetrapaks. Die KI leistet eine unterstützende Arbeit für die Sortierung durch die Mitarbeiter, denn eine 100-Prozent-Quote schaffen die Geräte bei aller Effizienz nicht. Am Schluss des Prozesses wird der sortenreine Abfall zu großen Ballen gepresst, fertig zum Abtransport an ein Recyclingunternehmen. Verwertet wird alles, selbst aus Material, das sich nur noch verbrennen lässt, entsteht Ersatzbrennstoff für Zementwerke, erklärte Holubiczka.

Dieses Jahr produziert Brantner in Wulkaprodersdorf 23.000 Tonnen davon, und in diese Produktion soll weiter investiert werden.

➤ Mehr lesen: Im Müll-Bunker der Spittelau: Wenn’s im Ofen „plopp“ macht

Brantner zählt 60 Niederlassungen und Joint Ventures in fünf Ländern und beschäftigt rund 2.850 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – im Burgenland sind es etwa 70. Brantner Green Solution betreibt 13 Sortieranlagen, eine Biogasanlage, 14 Deponien sowie elf Kompostieranlagen in Europa, darunter das „Erdenreich“ in Niederösterreich.