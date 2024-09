Krumpan, Kartoffel, Erdäpfel: Name egal - Qualität und Herkunft zählen

So oder so - einfach sei das heurige Jahr definitiv nicht gewesen, meint die Landwirtin aus dem Bezirk Mattersburg.

Erdapfel ist hingegen in fast ganz Österreich und in der Standardsprache gebräuchlich sowie in der Schweiz (Herdapfel) und im Osten Bayerns. Überall anders dominiert Kartoffel .

Tatsächlich kommt das Wort von "Grundbirne", verwendet wird es in Teilen Westdeutschlands (Rheinland-Pfalz, Saarland, Unterfranken), in Vorarlberg und im Burgenland. Früher dürfte das Wort noch weiter verbreitet gewesen sein.

Das Nachtschattengewächs mit den vielen Namen wurde im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Europa eingeführt und ist unter vielen Bezeichnungen bekannt. Trotzdem weiß hierzulande so gut wie jeder, was gemeint ist, wenn man Grumpan (lateinisch: Solanum tuberosum) sagt.

Auch in Niederösterreich berichten die Landwirte von vielen stark beschädigten und angebohrten Knollen. "Teilweise können die Erdäpfel nicht einmal mehr für Speisezwecke verwendet werden", hieß es von der Landwirtschaftskammer. Sie landen dann in der Stärkekartoffelverarbeitung oder müssen in Biogasanlagen verwertet werden, was finanzielle Einbußen für die Landwirte bedeute.

Qualität und Herkunft zählen

Die Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP) warnt erst unlängst vor einem rückläufigen Selbstversorgungsgrad mit Erdäpfeln in Österreich. Dieser sei lange Zeit bei gut 90 Prozent gelegen, in den vergangenen zehn Jahren aber achtmal unter der 90-Prozent-Schwelle. Aktuell liegt er bei 86 Prozent. Das liege daran, dass in der EU Wirkstoffe verboten seien, die anderswo verwendet würden. Und dann werde von dort, etwa Ägypten, importiert, kritisiert die IGP.