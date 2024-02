Wie Kartoffeln und Nudeln vom Vortag beim Abnehmen helfen

Die vermeintlichen Dickmacher Kartoffeln, Nudeln und Reis können beim Abnehmen helfen – wenn man sie über Nacht stehen lässt. Was paradox klingt, wird durch eine aktuelle Studie deutscher und chinesischer Forscher gestützt.

In den kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln ist resistente Stärke enthalten. Das ist ein Ballaststoff, der in stärkehaltigen Nahrungsmitteln vorhanden ist. "Resistente Stärken sind Stärken, die durch menschliche Verdauungsenzyme im oberen Dünndarm nicht abbaubar sind. Sie sind in Körnern, Samen und Hülsenfrüchten sowie in einigen stärkehaltigen Lebensmitteln, einschließlich rohen Kartoffeln und grünen (unreifen) Bananen, enthalten. Resistente Stärken werden auch gebildet, wenn bestimmte stärkehaltige Lebensmittel, wie Kartoffeln und Reis, gekocht und dann abgekühlt werden", sagt Olga Ramich vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung.