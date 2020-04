Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Erdäpfel

Erdäpfel sind aus der Österreichischen Küche nicht wegzudenken. Sie gehören in Nudeln oder Knödel und schmecken uns gebraten, gekocht oder in Form von Pommes. Apropos: Ingrid Haslinger erzählt in ihrem wunderbaren Buch "Die Wiener Küche", dass die roh gebackenen Erdäpfel im Jahr 1900/05 nach Wien kamen - die legendären "Rohscheiben". Damals gab es endlos lange Anleitungen in eigenen Kochzeitschriften und Pommes frites wurden schließlich zur kulinarischen Sensation. Von unseren Großmüttern hingegen kennen wir noch dieses "Einfache-Leute-Gericht" namens "einbrennte Hund'", also eingebrannte Erdäpfel. Manche machten sie mit Majoran, andere mit Dille.

Erdäpfelresterl sollte man nicht wegwerfen und wer sagt, man könne sie nicht aufbewahren, liegt falsch: Sie halten drei bis vier Tage - kühl, aber nicht in einem luftdicht verschlossenen Plastikgeschirr, weil die Erdäpfel darin schneller verderben. Besser man legt sie in eine Schüssel oder auf einen Teller und deckt sie mit einem Stück Küchenrolle zu. Sie sollten jedenfalls trocken gehalten werden. Mit Schale sind die Erdäpfel sogar länger haltbar. Im Eiskasten nehmen die gekochten Kartoffel rasch den Geschmack anderer Lebensmittel an, wenn Sie also einen alternativen kühlen Ort zum Aufbewahren haben, ist es besser. Entsorgen sollten Sie die Erdäpfel dann, wenn sie muffig riechen oder komisch ausschauen. Aber so weit sollte es mit folgenden fünf Restl-Rezepten erst gar nicht kommen.

ERDÄPFEL ESPAGNA: DIE TORTILLA!