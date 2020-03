Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Reis

Reis zählt in der Corona-Krise zu jenen Lebensmitteln, die am häufigsten daheim auf Vorrat gelagert werden. Umso wertvoller ist jedes Körnchen, das nicht aufgegessen wird. Was aber tun mit Resten von gekochtem Reis – darf ich sie überhaupt noch am nächsten Tag essen und aufwärmen?

Gerade bei gekochtem Reis sollte man besonders vorsichtig sein: Da er nicht lange haltbar ist, sollte er keinesfalls bei Zimmertemperatur stehen gelassen, sondern sofort in einem verschließbaren Behälter in den Eiskasten gestellt werden. Man kann ihn auch einfrieren – dafür sollte er luftdicht verpackt und dann tiefgekühlt werden. Beim Auftauen hilft es, etwas Fett, idealerweise Butter, zum gefrorenen Reis zu geben, damit er saftiger wird. Am besten aber, man schnappt sich gleich am nächsten Tag die Reisreste aus dem Kühlschrank und verarbeitet sie zu einem kreativen Restlessen.

Hier fünf einfache und schnelle Rezepte:

OMAS REISSUPPE MIT WURZELWERK