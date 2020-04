Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Brot

Geschätzte 60.000 Tonnen Brot landen in Österreich pro Jahr im Müll. In der Corona-Krise decken sich viele Menschen vorsorglich mit mehr Brot ein als sie brauchen. Vieles davon wird eingefroren, aber ein bisserl was bleibt immer übrig. Nur so: Brot von gestern lässt sich mit ein paar einfachen Tricks „pimpen“. Etwa, indem man es in Scheiben schneidet, ein wenig mit Wasser befeuchtet und ins Rohr schiebt. Oder (ohne Wasser, sonst gibt es einen Kurzen) in den Toaster gibt. Ist das Brot bereits schimmelig, bitte keinesfalls essen, weil der Schimmel – für uns unsichtbar – sicher schon das ganze Brot erfasst hat. Wichtig ist, Brot richtig zu lagern, damit es länger frisch bleibt. Steingut eignet sich besonders dafür – es lässt Luft herein und schützt dennoch vor dem Austrocknen, vor allem aber vor Schimmelbefall. Wer eine Brotdose hat, sollte diese regelmäßig reinigen – am besten mit Essig. Der Eiskasten ist kein guter Aufbewahrungsort, Brot verliert ab einer gewissen Temperatur rasch an Feuchtigkeit.

Und was tun, mit dem alten Brot? Manche sammeln steinhartes Brot „für die Pferde“, mangels Galopp ins Freie aber aktuell ein bisserl schwierig. Andere reiben Bröseln daraus – doch wie viel Bröselteppich verträgt der Mensch? Der Klassiker: Altes Brot zu Croutons verarbeiten, indem man es würfelt, die Würferln in etwas Butter anröstet und sie über den Salat streut. Die wenigsten wissen, dass sich Brot- und Semmelreste zu wirklich guten Gerichten verarbeiten lassen. Hier fünf wunderbare Brotrestl-Rezepte:

FRENCH TOAST oder „ARME RITTER“ ( für 6-8 Personen zum Frühstück)

Zutaten:

8 Scheiben Weißbrot, Toast oder halbe Semmerln, Weckerln – altbacken

1 l Milch

2 Eier

1 EL Zucker

1 Prise Salz

Butter zum Herausbacken

Zubereitung:

Milch, Eier, Zucker und Salz in einer Schüssel verrühren. Die Brotscheiben oder halben Semmeln in eine flache Schale legen, mit der Eiermilch übergießen und gut durchziehen lassen. Butter in einer Pfanne erhitzen, die getränkten Brotschreiben auf beiden Seiten goldbraun braten lassen. Mit Marmelade noch warm servieren.

FALSCHER KAISERSCHMARRN (4 Portionen)