Kraftakt: Fitnessstudios kämpfen ums Überleben

Bernhard Beidl betreibt sein Studio in Weiden am See; ihm fehlt die Wertschätzung für seine Branche. Neben allen wirtschaftlichen Problemen, seien auch die Kunden die Leidtragenden. „Ich habe Kunden im Alter von drei bis 86 Jahren. Wir hatten von Mai bis Anfang November keine einzige Infektion“, sagt Beidl. Auch Prior sieht diese Seite zu wenig beleuchtet. „Wir arbeiten mit Menschen an ihrer Gesundheit, und das Training wurde von heute auf morgen ausgesetzt.“