Neugründer trotzen der Corona-Krise

Wirtschaft. Für viele Unternehmer war das Jahr 2020 eine Hochschaubahn. „Wir haben das Bullinarium am 15. Mai eröffnet“, sagt Christoph Haller. Der Unternehmer hat mit seiner Familie die Erlebnisgastronomie in Markt Allhau im Vorjahr aufgesperrt. „Der komplette Ausflugstourismus, der für uns ein wichtiger Bereich ist, ist komplett ausgefallen“, sagt Haller. Dafür hat der Unternehmer den Online-Verkauf ausgebaut. „Wir investieren unsere ganze Energie jetzt in die Vermarktung über das Internet“, sagt Haller.