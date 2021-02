Wolfgang Kuzmits managt die Kunsthalle im roten Wien

Seit Ende der 1990-er Jahre war der promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler mit Zusatzausbildung in Kultur- und Medienmanagement Fixpunkt der burgenländischen Kulturszene. Von 1999 bis 2019 leitete er mehrere Landesgesellschaften, daneben war er kaufmännischer Geschäftsführer der Schloss-Spiele Kobersdorf und an vorderster Front bei der Umsetzung von Großevents für die beiden musikalischen Heroen des Landes, Joseph Haydn und Franz Liszt.

„Nach 20 Jahren war eine Veränderung nicht schlecht, für mich und die burgenländischen Kulturbetriebe“, blickt Kuzmits ohne Zorn zurück. Er sah sich anderweitig um und im September 2020 konnte er sich gegen 35 Mitbewerber durchsetzen und wurde von einer Hearing-Kommission einstimmig zum kaufmännischen Leiter der in der Verantwortung der Stadt Wien stehenden Kunsthalle bestellt (außerdem lehrt Kuzmits an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln und der FH Burgenland). Wohnort ist Wien für Kuzmits schon seit zehn Jahren, mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern lebt er am Rande des Wienerwalds.

In der Kunsthalle betritt Kuzmits in zweifacher Hinsicht Neuland: Während Kunst und Kultur im Burgenland meist im Dienste touristischer Überlegungen standen und stehen, glaubt das rote Wien noch immer an die gesellschaftskritische Kraft von Kultur.