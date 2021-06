Kommunen und Land lassen Bürger bei Gestaltung mitreden

Die Projekte im Detail

In den Details finden sich die großen Unterschiede: In der Beschreibung von Projekt A ist die Rede von einer „Oase der Ruhe“ mit Erholungsflächen, während Projekt C die Vision von der „Wiederbelebung des traditionellen Dorfzentrums mit Summa-Kuchl und Wein-Garten“ zum Ziel hat. Projekt B wiederum punktet mit einem Bewegungspark und neuen Ferienhäusern.